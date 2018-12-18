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Уряд призначив нового заступника міністра фінансів, відповідального за державний борг

"Міністерство вітає таке рішення Уряду"
Кабінет міністрів України ухвалив рішення призначити заступником міністра фінансів України Василя Шкуракова.
Уряд призначив нового заступника міністра фінансів, відповідального за державний борг Фото: dt.ua

Він відповідатиме за питання внутрішнього боргу, державних та місцевих гарантій, повідомляє "Громадське".

"Міністерство вітає таке рішення Уряду, адже призначення нового заступника дозволить команді Мінфіну швидко реагувати на актуальні виклики та більш ефективно впроваджувати необхідні реформи в країні", - повідомляють у прес-службі Мінфіну.

Зазначається, що Шкураков працював у Мінфіні з 2005 по 2017 рік, проте у червні 2017 року звільнився за власним бажанням та перейшов працювати до "Укргідроенерго".

Рада призначила Оксану Маркарову міністеркою фінансів України 22 листопада. За відповідне рішення проголосували 242 депутати.

Маркарова виконувала обов’язки міністра фінансів від часу відставки колишнього міністра Олександра Данилюка — 7 червня 2018 року.

Додамо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.

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18 12 2018 18:34
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