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Уряд реформує систему ДержНС

Стратегію планується реалізувати в 2017-2020 роках
Кабінет міністрів схвалив стратегію реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС). Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.
Уряд реформує систему ДержНС Фото: 112.ua

Метою стратегії є підвищення можливостей ДержНС у взаємодії з іншими складовими сектора безпеки і оборони, виконання певних завдань з протидії загрозам національній безпеці України у сфері цивільного захисту, - повідомляють "Українські Новини".

Стратегією передбачено перехід від системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки до ефективної системи запобігання надзвичайних ситуацій і профілактики пожеж. Створення нових та реформування існуючих пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах. Оптимізація структури і чисельності ДержНС на всіх рівнях, реорганізація сил ДержНС з урахуванням обсягів покладених на них завдань. Нарощування матеріально-технічної бази сил цивільного захисту та їх технічне переоснащення сучасною технікою.

Передбачається реалізувати стратегію в 2017-2020 роках.

Нагадаємо, У Міністерстві внутрішніх справ пропонують нову систему запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язану з поділом на зони ризику. В ряди добровольців зможе вступити будь-який чоловік від 18 до 60 років з відповідними фізичними кондиціями

 
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25 01 2017 14:55
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