Уряд розділив Державну фіксальну службу на два відомства

Кабінет Міністрів України схвалив з доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби.

Проект постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через Міністра фінансів України. Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.

"Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів", – сказав Верланов.

Постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Нагадаємо, Уряд спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, СБУ та Державною фіскальною службою розробило план дій з боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

Додамо, що Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України" щодо впровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.