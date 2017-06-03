Уряд розгляне введення абонплати за газ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює продовження ще на один рік, до 1 квітня 2018 року, дію спеціальних зобов'язань "Нафтогазу України" і облгазів постачати населенню і підприємствам теплокомуненерго природний газ без зміни поточних цін.

Постановою про продовження спецзобов'язань регулюється тільки ціна продажу "Нафтогазом" газу як товару (4942 гривень/тис. куб. м без ПДВ), тоді як у чинній редакції Кабмін визначає також граничні, кінцеві ціни на газ для населення (6879 гривень/ тис. куб. м з урахуванням усіх витрат на транспортування, податки та торгові націнки), - інформують "Українські новини".

Таким чином, з 1 квітня 2017 року відбудеться поділ ціни на газ для населення на вартість газу як товару (4942 гривень/тис. куб. м плюс гранична торговельна націнка газопостачальної компанії 3,2%) і плату за його транспортування і розподіл (так звана абонплата, яку споживач буде оплачувати регулярно, незважаючи на обсяги споживання).

Очікується, що таку абонплату встановлюватиме Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на підставі приєднаної потужності кожного споживача (типу газового лічильника).

Згідно з проектом постанови, з 1 жовтня 2017 року можливе коригування ціни газу як товару в разі зміни ціни імпортного паритету на більш ніж 10%.

Такий проект означає, що різкого підвищення ціни на газ, про ймовірність якого говорили в "Нафтогазі", не буде.

Зазначимо, 21 лютого, Кабінет міністрів прийняв постанову №90, згідно з якою уряд зможе переглядати тарифи на газ для населення кожні півроку в разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.