Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які не служать в ЗСУ, але брали участь у військових діях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про внесення змін до постанови від 20 серпня 2014р. №413. Ці зміни передбачають приведення постанови у відповідність із оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військових, що брали і беруть участь у захисті України від російського агресора.

Актом було визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони нашої країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.

Наголошується, що завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними законодавством, зокрема законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів.