Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про внесення змін до постанови від 20 серпня 2014р. №413. Ці зміни передбачають приведення постанови у відповідність із оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військових, що брали і беруть участь у захисті України від російського агресора.
Актом було визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, що брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони нашої країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.
Наголошується, що завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними законодавством, зокрема законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Нагадаємо, рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів.
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