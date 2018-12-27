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Уряд розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити в Україну

Зокрема, до переліку потрапили вироби з крохмалю
Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення змін до переліку товарів, вироблених у Росії, заборонених до ввезення в Україну.
Уряд розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити в Україну Фото: segodnya.ua

Відповідну постанову затвердили під час засідання уряд 27 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Таким чином, відтепер заборона на імпорт з Росії також розповсюджується на:

  • крохмаль кукурудзяний;

  • глюкозу та сироп з глюкози, без вмісту фруктози або з вмістом менш як 20% мас.% фруктози у сухому стані;

  • глюкозу та сироп з глюкози, з вмістом у сухому стані не менш як 20% мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру;

  • мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

Загалом заборона на імпорт російських товарів наразі поширюється на харчову продукцію, косметичні засоби, добрива, хлористий калій, а також залізничне обладнання.

Додамо, Кабінет Міністрів продовжив заборону на ввезення в Україну затвердженого переліку російських товарів до 31 грудня 2019 року.

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27 12 2018 14:11
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