Уряд розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити в Україну
Відповідну постанову затвердили під час засідання уряд 27 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Таким чином, відтепер заборона на імпорт з Росії також розповсюджується на:
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крохмаль кукурудзяний;
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глюкозу та сироп з глюкози, без вмісту фруктози або з вмістом менш як 20% мас.% фруктози у сухому стані;
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глюкозу та сироп з глюкози, з вмістом у сухому стані не менш як 20% мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру;
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мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.
Загалом заборона на імпорт російських товарів наразі поширюється на харчову продукцію, косметичні засоби, добрива, хлористий калій, а також залізничне обладнання.
Додамо, Кабінет Міністрів продовжив заборону на ввезення в Україну затвердженого переліку російських товарів до 31 грудня 2019 року.
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