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Уряд розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії з 2017 року

Зміни застосовуються із 1 січня 2017 року
Під час засідання Уряду 8-го лютого були внесені зміни до Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045, яка регулює порядок виплат соціальних стипендій студентам вишів.
Уряд розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії з 2017 року Фото: ecampusnews.com

Запроваджено виплату соціальних стипендій таким категоріям студентів:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;

- особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

- особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;

- дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, повідомляє "Українська правда".

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до свого вишу із заявою, в якій зазначають такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України;  свідоцтва про народження; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи: копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; копію свідоцтва про смерть батьків; копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копію довідки медико-соціальної експертизи; копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

- студентам ВНЗ I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;

- студентам ВНЗ III—IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1000 гривень;

- студентам ВНЗ I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.

За рішенням Уряду, зміни застосовуються із 1 січня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що студенти вищих навчальних закладів з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримувати або академічні, або соціальні стипендії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. гривень з 2017 року.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 млн гривень.

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08 02 2017 14:39
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