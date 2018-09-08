Уряд Румунії на 20% урізав бюджет президента
Уряд на чолі з прем'єр-міністром від соціал-демократів Віорікою Денчіле вирішив скоротити бюджет офісу президента на 2,3 млн євро в рамках перегляду бюджету на 2018 рік. Уряд стверджує, що офіс Йоганніса не витрачав виділені на нього кошти, повідомляє Politico.
Бюджет інших державних органів, включаючи розвідувальні служби та міністерства енергетики і зовнішніх справ, також зазнав скорочень.
Прес-секретар президента Мадаліна Добровольські заявила, що адміністрація зобов'язалася витратити близько 80% свого бюджету на цей час. Вона назвала неправдивим обвинувачення, що адміністрація не витрачає виділені для неї кошти.
"Бюджетна корекція не має нічого спільного з необхідністю консолідації національного бюджету, це інструмент бюджетного покарання для політичних опонентів і для інститутів, які не підкоряються Соціал-демократичній партії", - сказала речниця румунського президента.
Вона додала, що скорочення бюджету є лише однією з численних спроб парламентської більшості зменшити роль президента. Скорочення бюджету матиме негативний вплив на здатність президента представляти Румунію, додала прес-секретар Йоганніса.
За її словами, президенту доведеться скасувати саміт ініціативи Трьох морів, форуму країн Центральної та Східної Європи. Йоганніс повинен був прийняти саміт в Бухаресті в середині вересня. У ньому мали взяти участь глави 12 держав і урядів, а також президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
Нагадаємо, що парламент Румунії затвердив суперечливі зміни до Кримінального кодексу, незважаючи на критику опозиції, антикорупційних активістів та іноземних дипломатів.
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