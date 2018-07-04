Уряд Румунії підтримав відкриття прикордонного пункту на кордоні з Україною
Відповідний документ, підписаний прем'єр-міністром Румунії Віорикою Денчіле, оприлюднив у себе на Facebook заступник голови обласної ради Одеси Юрій Димчогло.
Будівництво поромних комплексів Ізмаїл - Тульча (Румунія) та Орлівка (Ренійський район Одеської області) - Ісакча в грудні 2013 року було внесено до концепцію Державної цільової регіональної програми розвитку українського Придунав'я на 2014-2017 роки.
Український Кабмін схвалив проект відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча ще в листопаді 2014 року.
На початку жовтня 2014 року Україна і Румунія підписали угоду про місцевий прикордонний рух.
Нагадаємо, що восени 2017 року в Румунії прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити в країну з метою працевлаштування.
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