Уряд Сербії очолила відкрита лесбіянка
Таким чином Сербія виявилася першою країною колишнього соцтабору, в якій прем'єром стала жінка, яка відкрито заявляла про свою гомосексуальність, пише заступник головного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков.
"Формально пропозицію президента - тільки початок, Ані Брнабіч потрібно ще домогтися підтримки парламенту. Але на ділі Вучіч настільки впевнено контролює парламентську більшість, що міг висунути в прем'єри кого завгодно - депутати схвалили б", - вважає журналіст.
"Вибравши саме Брнабіч, Вучіч, ясна річ, думав не про захист прав ЛГБТ, а зовсім про інші якості нового прем'єра. По-перше, вона безпартійна - ніякої власної бази ні в правлячій партії, ні поза нею. По-друге, вона жінка-лесбіянка, а значить, успіх в сербській публічній політиці їй не світить і вона не зможе використовувати прем'єрський пост для того, щоб конкурувати з всемогутнім президентом. По-третє, вона видатний професіонал: у Брнабіч хороша західна освіта, купа міжнародних контактів, великий і успішний досвід роботи на керівних посадах і в Сербії, і на Заході - в технічному відношенні вона впорається з прем'єрської роботою куди краще, ніж політикани функціонери правлячої партії", - йдеться в статті.
"Важливо тут і те, кого Вучіч не призначив прем'єром. Тому що фаворитом вважався тертий сербський політик Івіца Дачич - лідер входить до правлячої коаліції Соціалістичної партії Сербії. Декілька років тому Дачич уже був прем'єром, зараз він міністр закордонних справ.
Пост глави уряду Дачич пророкували не тільки за минулі заслуги, але і як проросійського політику з хорошими контактами в Москві. Вважалося, що Вучіч зараз дуже активний на західному напрямку, і, щоб збалансувати цей крен, найкраще на чолі уряду підійде Дачич", - зауважив Максим Саморуков.
Нагадаємо, що парламент Ірландії у середу затвердив Лео Варадкара на посаді прем’єр-міністра. Він став наймолодшим главою уряду в історії країни і першим геєм, який отримав цю посаду.
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