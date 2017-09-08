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Уряд схвалив конкурс з продажу ліцензій на 4G зі стартовою ціною 6,3 млрд грн

На думку Гройсмана, це принесе додаткові кошти до бюджету
Кабмін на засіданні 9 серпня ухвалив рішення запустити процедуру продажу ліцензій зв'язку 4G на 1800 Мгц і 2600 Мгц із стартовою ціною 6,3 млрд грн.
Уряд схвалив конкурс з продажу ліцензій на 4G зі стартовою ціною 6,3 млрд грн Фото: Уніан

Конкурс з продажу ліцензій буде відбуватися максимально прозоро, а його результати в перспективі принесуть державі нові технології, а в бюджет - додаткові доходи.

"Ми розраховуємо, що публічний продаж дозволить залучити кошти до бюджету, але найголовніше - буде створено сучасну інфраструктуру, яка розвиватиме національну економіку. Хочу подякувати персонально першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву. Ви ретельно попрацювали над прозорістю і якістю необхідних рішень", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує "112.Україна".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.

Виступаючи з доповіддю перед членами уряду, голова Нацкомісії з питань зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський розповів, що стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн. Вартість ліцензій у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, у діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.

Крім того, планують, що покупці виплатять близько 25% початкової вартості частот операторам-донорам. У діапазоні 2600 МГц зараз діє оператор "ММДС-Україна", що належить СКМ Ріната Ахметова. В діапазоні 1800 МГц є три користувачі - українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone і lifecell), які поки що використовують ці частоти для сервісу GSM.

Зазначимо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.

 

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09 08 2017 12:28
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