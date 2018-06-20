Кабмін схвалив стратегію боротьби з контрабандою

До реалізації стратегії долучаться Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Державна фіскальна служба та Національна поліція

Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду в середу, 20 червня.

"Україна без контрабанди - реальна, у нас є політична воля навести лад", - заявив Гройсман, повідомляє "Економічна правда".

За словами прем’єра, за 2017 рік з митниці направили до бюджету додаткові 70 мільярдів гривень, зокрема коштом боротьби з контрабандою та детінізації кордону.

Оголошений план боротьби з контрабандою товарів буде мати системний, а не тимчасовий характер, додає Гройсман.

Нагадаємо, Уряд спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, СБУ та Державною фіскальною службою розробило план дій з боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

Додамо, що Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України" щодо впровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.