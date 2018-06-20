Кабмін схвалив стратегію боротьби з контрабандою
"Україна без контрабанди - реальна, у нас є політична воля навести лад", - заявив Гройсман, повідомляє "Економічна правда".
За словами прем’єра, за 2017 рік з митниці направили до бюджету додаткові 70 мільярдів гривень, зокрема коштом боротьби з контрабандою та детінізації кордону.
Оголошений план боротьби з контрабандою товарів буде мати системний, а не тимчасовий характер, додає Гройсман.
Нагадаємо, Уряд спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, СБУ та Державною фіскальною службою розробило план дій з боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.
Додамо, що Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України" щодо впровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"