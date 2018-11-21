Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Уряд доручив міністру економічного розвитку та торгівлі Степану Кубіву її підписати
Кабінет міністрів України ухвалив рішення затвердити текст угоди про започаткування зони вільної торгівлі з Ізраїлем.
Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем Фото: politeka.net

"Схвалити проект угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль. Уповноважити першого віце-прем’єр-міністра України… Степана Кубіва підписати зазначену угоду", — повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на текст постанови уряду.

Нагадаємо, що 1 серпня 2017 року між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі. Також, Україна та Канада мають намір найближчим часом почати переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2018 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.