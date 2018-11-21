БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України ухвалив рішення затвердити текст угоди про започаткування зони вільної торгівлі з Ізраїлем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем
Уряд доручив міністру економічного розвитку та торгівлі Степану Кубіву її підписати
Фото: politeka.net
"Схвалити проект угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль. Уповноважити першого віце-прем’єр-міністра України… Степана Кубіва підписати зазначену угоду", — повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на текст постанови уряду.
Нагадаємо, що 1 серпня 2017 року між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі. Також, Україна та Канада мають намір найближчим часом почати переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 11 2018 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата