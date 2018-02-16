Уряд схвалив випуск облігацій Укрзалізниці

Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план Укрзалізниці та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень.

"Ми зберегли в фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо це правильним підходом. У нас було бажання провести випуск восени минулого року, але оскільки на той момент у нас було достатньо власних коштів і ситуація на внутрішньому ринку була не такою сприятливою, ми вирішили відкласти випуск до 2018 року", – повідомив журналістам в.о. глави голови правління компанії Євген Кравцов, інформує Інтерфакс-Україна.

За словами Кравцова, компанія планує розмістити облігації наприкінці другого або в третьому кварталі.

"У нас немає мети розміститися тільки для того, щоб розміститися. Ми будемо розраховувати на хорошу освоєння коштів. Крім того, Національний банк підвищив ставку, це серйозно збільшило вартість ресурсів", – зазначив глава Укрзалізниці.

За його словами, компанія має намір випуском облігацій залучити ширше коло інвесторів, іноземні банки, щоб знизити вартість ресурсів.

Зазначимо, що Укрзалізниця на 2018 рік передбачила залучення запозичень в сумі 18,7 млрд грн, в тому числі випуск внутрішніх облігацій на 2 млрд грн і повернення позик в сумі 14,4 млрд грн, виходячи з розрахунку за курсом 29,2 грн/долар.

Укрзалізниця також планує погашення довгострокових кредитів в сумі 12,5 млрд грн, з яких 2,5 млрд грн – згідно з графіками погашення, 10 млрд грн – в межах рефінансування діючих зобов'язань.