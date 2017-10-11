Уряд схвалив зменшення швидкості до 50 км/год.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в п'ятницю, - повідомляють на сайті МВС.
Загалом Кабмін підтримав зміни, запропоновані Міністерством внутрішніх справ (МВС). У тому числі скорочення терміну дії вперше виданого посвідчення водія з 30 до двох років. Буде введено перше тимчасове дворічне посвідчення водія.
Після закінчення цих двох років посвідчення водія замінюють на постійне терміном дії 30 років без складання іспиту, якщо водій протягом дворічного терміну вчинив не більш ніж два адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. В іншому разі потрібно буде повторно складати іспит для отримання постійного посвідчення. Відповідні зміни Кабмін вніс у порядок видачі посвідчення водія.
Також уряд схвалив законопроект про радикальне посилення покарання за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння.
Зокрема, запропоновано посилити кримінальну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, скоєне у стані алкогольного сп'яніння або іншого сп'яніння, що спричинило заподіяння тілесних ушкоджень або людські жертви. За таке порушення, якщо воно спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, запропоновано встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.
За таке саме порушення, якщо воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини, МВС пропонує ввести відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
Зараз максимальне покарання за статтею 286 Кримінального кодексу - позбавлення волі до 10 років.
Зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год. установлено штраф 3400 гривень (досі штраф за це правопорушення був 510 гривень). За залишення місця ДТП запропонували встановити штраф 3400 гривень і передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.
У 20 разів зростає розмір штрафу за керування транспортом без права керування - він складе 10 200 гривень, а за повторне порушення - 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, будуть платити штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень.
Нагадаємо,згідно з даними патрульних, з початку року в Києві сталося більше 35 тисяч ДТП. Найаварійнішими є Голосіївський та Шевченківський райони.
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