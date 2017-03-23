Уряд скасував кодекс етики для державних службовців
Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №65 від 11 лютого "Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців". Про це йдеться в постанові уряду №163 від 22 березня, інформують "Українські новини".
Згідно з супровідною інформацією до документа, це рішення забезпечить врегулювання положень закону "Про запобігання корупції" та закону "Про державну службу" в частині уникнення дублювання визначення вимог до етичної поведінки держслужбовців у різних нормативно-правових актах.
Нагадаємо, що Кабмін прийняв кодекс етичної поведінки держслужбовця 11 лютого 2016 року. Серед іншого, документ передбачав обов'язкову фіксацію телефонних розмов і зустрічей держслужбовців 1-2 категорії з політиками і представниками бізнесу. Також держслужбовцям заборонялося критикувати владу та чиновників.Про це йдеться в постанові уряду №163 від 22 березня.
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