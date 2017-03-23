Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд скасував кодекс етики для державних службовців

Постанову було визнано такою, що втратила силу
Кабінет Міністрів України скасував кодекс етичної поведінки державного службовця.
Уряд скасував кодекс етики для державних службовців Фото: Уніан

Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №65 від 11 лютого "Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців". Про це йдеться в постанові уряду №163 від 22 березня, інформують "Українські новини".

Згідно з супровідною інформацією до документа, це рішення забезпечить врегулювання положень закону "Про запобігання корупції" та закону "Про державну службу" в частині уникнення дублювання визначення вимог до етичної поведінки держслужбовців у різних нормативно-правових актах.

Нагадаємо, що Кабмін прийняв кодекс етичної поведінки держслужбовця 11 лютого 2016 року. Серед іншого, документ передбачав обов'язкову фіксацію телефонних розмов і зустрічей держслужбовців 1-2 категорії з політиками і представниками бізнесу. Також держслужбовцям заборонялося критикувати владу та чиновників.

Про це йдеться в постанові уряду №163 від 22 березня.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 18:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.