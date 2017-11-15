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Уряд скасував конкурсну основу призначення членів наглядової ради "Нафтогазу"

Наразі функції наглядової ради виконує Уряд
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанов КМУ № 142 від 10 березня 2017 та №143 від 10 березня 2017, чим змінив процедуру обрання та призначення членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Уряд скасував конкурсну основу призначення членів наглядової ради "Нафтогазу" Фото: ria.ru

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

Так, своїм рішенням від 10 листопада 2017 Уряд  скасував проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Уряд також зобов’язав Мінекономрозвитку вносити на розгляд КМУ пропозиції щодо кандидатів на посади у наглядовій раді як незалежних членів, так і представників держави.

Нагадаємо, наразі функції наглядової ради виконує Уряд.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.

У ЄБРР також заявили, що затягування з формуванням незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" може зірвати заплановане продовження програми кредитування.

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15 11 2017 22:16
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