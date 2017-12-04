Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд скасував пенсійний збір з купівлі валюти

Пенсійний збір при купівлі іноземної валюти сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі
Кабінет міністрів на засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Уряд скасував пенсійний збір з купівлі валюти Фото: Уніан

"Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", - повідомляє "Укрінформ".

У відомстві поінформували, що необхідність прийняття урядом такого рішення зумовлена тим, що законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" були внесені зміни до закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, було виключено з нього норми, які передбачали сплату збору на державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами іноземної валюти у готівковій формі.

Уточнюється, що пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

У Мінсоцполітики наголосили, що внесені у середу зміни узгоджують Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій із законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.