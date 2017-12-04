Уряд скасував пенсійний збір з купівлі валюти
"Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", - повідомляє "Укрінформ".
У відомстві поінформували, що необхідність прийняття урядом такого рішення зумовлена тим, що законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" були внесені зміни до закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".
Зокрема, було виключено з нього норми, які передбачали сплату збору на державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами іноземної валюти у готівковій формі.
Уточнюється, що пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).
У Мінсоцполітики наголосили, що внесені у середу зміни узгоджують Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій із законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".
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