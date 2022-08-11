НОВИНИЙдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд скасував податки на імпорт генераторів та акумуляторів
Фото: з вільних джерел
Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду.
Також прем’єр повідомив, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Відбувається закупівля резервного обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведуться перемовини з міжнародними партнерами про доставлення в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що власників пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість.
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08 11 2022 17:43 МЕДІА
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