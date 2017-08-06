Уряд скасував регулювання цін на продукти харчування
Головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції і дебюрократизації (дерегулювання) в сфері ціноутворення. Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін в залежності від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури, інформує сайт уряду.
Цим рішенням уряд скасував порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, порядок формування цін на продукти, які регулюються державою.
Також припинено пілотний проект в призупинення держрегулювання цін.
Агентство "Українські новини" пише, що дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове , олію соняшникову, яйця курячі не вище 15%, а також на граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольс ських товарів, на граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20%) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та / або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.
Кабінет Міністрів України тимчасово скасував регулювання цін на продукти харчування в рамках експерименту, за підсумками якого буде ухвалено рішення про остаточне скасування, обмеження або відновлення регулювання.
Зазначимо, під державне регулювання зараз потрапляють пшениця, жито, борошно пшеничне і житнє, гречка, цукор-пісок.
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