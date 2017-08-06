Уряд скасував регулювання цін на продукти харчування

Кабінет міністрів України 7-го червня прийняв постанову №394, яким скасовується державне регулювання цін на продукти харчування.

Головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції і дебюрократизації (дерегулювання) в сфері ціноутворення. Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін в залежності від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури, інформує сайт уряду.

Цим рішенням уряд скасував порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, порядок формування цін на продукти, які регулюються державою.

Також припинено пілотний проект в призупинення держрегулювання цін.

Агентство "Українські новини" пише, що дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове , олію соняшникову, яйця курячі не вище 15%, а також на граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольс ських товарів, на граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20%) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та / або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.