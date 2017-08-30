Уряд скоротив оклади керівникам ГПУ і збільшив прокурорам середньої ланки

Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив розмір посадового окладу генерального прокурора в 37 тис. грн, першого заступника - 34 тис. грн, заступника - 32 тис. грн.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав цю постанову серед прийнятих урядом без обговорення, інформують "Українські новини".

Одночасно уряд скасував норму, згідно з якою оклад генпрокурора становив 18,5 мінімальної заробітної плати (59,2 тис. грн), першого заступника - 15,8 (50,56 тис. грн), заступника - 14,8 ( 47,36 тис. грн).

Водночас, Кабмін збільшив оклади інших посадових осіб прокуратури: начальника департаменту Генеральної прокуратури - з 3,6 тис. грн до 10 тис. грн; заступника головного військового прокурора і заступника начальника департаменту - з 3,4 тис. до 9,7 тис. грн. Такий самий оклад встановлено для заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також уряд збільшив оклад старшого слідчого та слідчого з особливо важливих справ з 3 тис. грн до 7,5 тис. грн і з 2,2 тис. грн до 7,1 тис. грн.

Збільшено і посадові оклади прокурорам областей з 3-3,3 тис. грн до 8,7-9,4 тис. грн. Оклади слідчих обласних прокуратур підвищено з 1,6 тис. до 5,66 тис. грн.

Крім того, Кабмін збільшив надбавки прокурорам за класні чини: державного радника юстиції України з 160 грн до 3,2 тис. грн, держрадника юстиції 1 класу - з 150 грн до 3 тис. грн, 2-го класу - 145 грн до 2,8 тис. грн, 3-го класу - з 140 грн до 2,6 тис. грн, старшого радника юстиції - з 135 грн до 2,4 тис. грн, радника юстиції - з 130 грн. до 2,2 тис. грн, молодшого радника юстиції - з 125 грн до 2 тис. грн, юриста 1-го класу - з 120 грн. до 1,8 тис. грн, 2-го класу - 115 грн до 1,6 тис. грн, 3-го класу - 110 грн до 1,4 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, реалізація документа зажадає додаткових витрат держбюджету в розмірі 1,3 млрд гривень у 2017 році.

Нагадаємо, що заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень склала 70 429 гривень.

Місяць тому Луценко повідомив про ппдвищення рівня зарплат в органах прокуратури на 30-70%. Це передбачено поправками до держбюджету.