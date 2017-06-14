Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд спростив переведення дачних і садових будинків у житлові

Українці зможуть оформити необхідну документацію без звіту про техогляд
Кабмін спростив процедуру переведення дачних і садових будинків у житлові.
Уряд спростив переведення дачних і садових будинків у житлові Фото: kiev-pravda.info

"Спрощена процедура дозволить українцям, які мають намір перевести дачний або садовий будинок у житловий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості - звіту про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову та можливість подвійного тлумачення і пов'язаних із цим зловживань", - зазначив віце прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, повідомляє сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За його словами, запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном.

Як відомо, в квітні 2015 року уряд дозволив прописку в заміському будинку і затвердив порядок переведення дачних і садових будинків у житлові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.