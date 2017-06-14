Уряд спростив переведення дачних і садових будинків у житлові
"Спрощена процедура дозволить українцям, які мають намір перевести дачний або садовий будинок у житловий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості - звіту про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову та можливість подвійного тлумачення і пов'язаних із цим зловживань", - зазначив віце прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, повідомляє сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
За його словами, запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном.
Як відомо, в квітні 2015 року уряд дозволив прописку в заміському будинку і затвердив порядок переведення дачних і садових будинків у житлові.
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