Уряд спростив умови для ведення бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив проект рішень, які мають спростити умови ведення бізнесу в Україні.

Таке рішення підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі, - повідомляє кореспондент Громадського.

Позитивні кроки є, про це говорять представники бізнесу. Це рішення про скасування 367 регуляторних актів – 3000 сторінок вимог до бізнесу — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 марта 2017 г.

Зазначимо, заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня фізичні особи - підприємці другої і третьої груп сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривень щомісяця, навіть у разі неотримання прибутку. Відповідні зміни в чинне законодавство були підписані Президентом України Петром Порошенко в кінці 2016 року. В Україні зареєстровано близько 800 тис неактивних фізичних осіб-підприємців (ФОП).