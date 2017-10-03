Уряд спростив умови для ведення бізнесу
Таке рішення підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі, - повідомляє кореспондент Громадського.
Позитивні кроки є, про це говорять представники бізнесу. Це рішення про скасування 367 регуляторних актів – 3000 сторінок вимог до бізнесу— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 марта 2017 г.
Зазначимо, заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.
Нагадаємо, що з 1 січня фізичні особи - підприємці другої і третьої груп сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривень щомісяця, навіть у разі неотримання прибутку. Відповідні зміни в чинне законодавство були підписані Президентом України Петром Порошенко в кінці 2016 року. В Україні зареєстровано близько 800 тис неактивних фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат