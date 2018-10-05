Уряд спростив умови ведення бізнесу в Україні
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 травня.
Зокрема, Кабмін затвердив ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок бізнесу. Цей підхід передбачає аналіз ризиків діяльності підприємств та перевірку лише найбільш ризикових об'єктів, які можуть мати порушення.
Також Кабмін ухвалив концепцію саморегулювання в Україні. Саморегулювання бізнесу дозволить підприємствам об'єднуватись у саморегулівні організації та забрати у держави функції регулювання різноманітних сфер виробництва.
Крім цього, в уряді запустили пілотні проекти гарантування кредитів для малих підприємств та запровадили заходи для підтримки малого та середнього бізнесу.
Ще одним прогресивним аспектом стратегії є скасування низки застарілих вимог. Зокрема, мова йде про обов'язкове застосування печаток та штампів суб'єктами господарювання.
В уряді очікують, що дане рішення зменшить регулятивне навантаження на підприємства роздрібної торгівлі, зокрема торгівлі алкоголем та нафтопродуктами.
Насамкінець, ухвалена стратегія спрощує розміщення технічних засобів мобільного зв'язку та інтернету на об'єктах електроенергетики. Зокрема, на думку урядовців, це збільшить кількість підключень до широкосмугового інтернету з 5 до 19 мільйонів.
Раніше президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", якою передбачене фінансування малого та середнього бізнесу.
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