Уряд США готовий повернути Україні $280 млн Лазаренка, – заступник генпрокурора
"Це не будуть просто гроші, перераховані до бюджету України. Буде певним чином обумовлено ті умови і завдання, на які будуть ці гроші витрачені", – сказав Єнін, повідомляє УНН.
Єнін уточнив, що кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією.
"Ці питання будуть стояти окремо на порядку денному українсько-американських переговорів", – пояснив він.
Заступник генерального прокурора також додав, що процес повернення вкрадених активів може зайняти певний час, адже кошти перебувають на рахунках п’яти різних юрисдикцій.
"В деяких юрисдикціях ми можемо говорити про ледь не автоматичне визнання рішень американського суду, в деяких юрисдикціях нам доведеться проводити дво- чи тристоронні переговори із залученням уряду США. І тоді ми будемо бачити, як рухатиметься процес повернення коштів", – пояснив Єнін.
Нагадаємо, міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP повідомив, що литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.
Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.
У той час, як Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.
Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану