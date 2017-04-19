Уряд США готовий повернути Україні $280 млн Лазаренка, – заступник генпрокурора

Кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією

Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявив, що уряд США готовий на певних умовах повернути Україні 280 млн доларів, у незаконному виведенні яких підозрюється екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.

"Це не будуть просто гроші, перераховані до бюджету України. Буде певним чином обумовлено ті умови і завдання, на які будуть ці гроші витрачені", – сказав Єнін, повідомляє УНН.

Єнін уточнив, що кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією.

"Ці питання будуть стояти окремо на порядку денному українсько-американських переговорів", – пояснив він.

Заступник генерального прокурора також додав, що процес повернення вкрадених активів може зайняти певний час, адже кошти перебувають на рахунках п’яти різних юрисдикцій.

"В деяких юрисдикціях ми можемо говорити про ледь не автоматичне визнання рішень американського суду, в деяких юрисдикціях нам доведеться проводити дво- чи тристоронні переговори із залученням уряду США. І тоді ми будемо бачити, як рухатиметься процес повернення коштів", – пояснив Єнін.

Нагадаємо, міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP повідомив, що литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.

Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.