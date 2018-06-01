Уряд США замовив для вчителів симулятор стрілянини у школі
Як пише Rolling Stone, в симуляторі можна грати як за вчителя, якому потрібно буде гарантувати безпеку учнів, так і за вбивцю, а також за поліцейського, який прибув за викликом. Передбачається, що гра ніколи не потрапить у відкритий доступ, а у тренінгах за вбивцю гратиме спеціально підготовлений співробітник правоохоронних органів.
Проект отримав назву EDGE, він уже застосовується для навчання співробітників правоохоронних органів. Перший сценарій, включений в EDGE, це ситуація зі стрільцем в будівлі готелю. Стрілянина у школі стане ще одним сценарієм симулятора.
У Міністерстві національної безпеки підкреслюють, що EDGE не можна називати звичайною грою: в ній не можна перемогти, але можна відпрацювати навички поведінки в ситуації, коли учням загрожує смерть, зокрема такі базові речі як закриття вікон, пошук необхідних для барикад предметів тощо.
"Чим більше досвіду, тим вищі шанси на виживання. Це дозволить відпрацювати різні навички і отримати досвід та розуміння, які методи спрацюють, а які ні", – зазначає інженер EDGE Тамара Гріффітс.
Очікується, що симулятор буде готовий навесні 2018 року.
В американських школах та інститутах неодноразово відбувалися масові вбивства. Найбільш відомі – у школі "Колумбайн" у 1999 році і в початковій школі "Сенді Хук" у 2012-му.
Нагадаємо, у США поліція за минулий 2017 рік застрелила 987 осіб.
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