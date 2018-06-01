Уряд США замовив для вчителів симулятор стрілянини у школі

"Чим більше досвіду, тим вищі шанси на виживання"

Міністерство національної безпеки США спільно зі збройними силами замовило розробку відеосимулятора стрілянини в школі, призначеного для навчання вчителів навичкам поведінки в екстремальних ситуаціях.

Як пише Rolling Stone, в симуляторі можна грати як за вчителя, якому потрібно буде гарантувати безпеку учнів, так і за вбивцю, а також за поліцейського, який прибув за викликом. Передбачається, що гра ніколи не потрапить у відкритий доступ, а у тренінгах за вбивцю гратиме спеціально підготовлений співробітник правоохоронних органів.

Проект отримав назву EDGE, він уже застосовується для навчання співробітників правоохоронних органів. Перший сценарій, включений в EDGE, це ситуація зі стрільцем в будівлі готелю. Стрілянина у школі стане ще одним сценарієм симулятора.

У Міністерстві національної безпеки підкреслюють, що EDGE не можна називати звичайною грою: в ній не можна перемогти, але можна відпрацювати навички поведінки в ситуації, коли учням загрожує смерть, зокрема такі базові речі як закриття вікон, пошук необхідних для барикад предметів тощо.

"Чим більше досвіду, тим вищі шанси на виживання. Це дозволить відпрацювати різні навички і отримати досвід та розуміння, які методи спрацюють, а які ні", – зазначає інженер EDGE Тамара Гріффітс.

Очікується, що симулятор буде готовий навесні 2018 року.

В американських школах та інститутах неодноразово відбувалися масові вбивства. Найбільш відомі – у школі "Колумбайн" у 1999 році і в початковій школі "Сенді Хук" у 2012-му.

Нагадаємо, у США поліція за минулий 2017 рік застрелила 987 осіб.