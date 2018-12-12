НОВИНИКабінет міністрів України на засіданні 12 грудня ухвалив рішення про створення Державної соціальної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд створив Державну соціальну службу
Чисельність працівників служби складе 120 осіб
Фото: wikimapia.org
Служба буде підпорядковуватись Міністерству соціальної політики України. Чисельність працівників служби складе 120 осіб, повідомляє "Інтерфакс".
Державна соціальна служба буде реалізувати урядову політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснювати контроль за наданням соціальної підтримки.
Також, 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
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12 12 2018 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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