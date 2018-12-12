Уряд створив Державну соціальну службу

Кабінет міністрів України на засіданні 12 грудня ухвалив рішення про створення Державної соціальної служби.

Служба буде підпорядковуватись Міністерству соціальної політики України. Чисельність працівників служби складе 120 осіб, повідомляє "Інтерфакс".

Державна соціальна служба буде реалізувати урядову політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснювати контроль за наданням соціальної підтримки.

Також, 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.