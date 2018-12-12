НОВИНИКабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд створив комісію з питань підготовки консолідованої претензії до Росії за агресію проти України
Відповідне рішення прийнято в ході засідання уряду
Фото: kmu.gov.ua
Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду, інформує 112.ua.
Головою комісії призначено віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, заступниками будуть заступники міністрів з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та Міністерства закордонних справ.
Відповідно до положення, основними завданнями комісії буде:
- координація дій органів виконавчої влади у питанні узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до РФ по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;
- узагальнення правової позиції;
- аналіз стану дотримання прав і свобод громадян на окупованих територій;
- підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідних питаннях;
- підготовка консолідованої претензії до Росії.
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
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12 12 2018 12:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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