Уряд створив комісію з питань підготовки консолідованої претензії до Росії за агресію проти України Відповідне рішення прийнято в ході засідання уряду

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду, інформує 112.ua. Головою комісії призначено віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, заступниками будуть заступники міністрів з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та Міністерства закордонних справ. Відповідно до положення, основними завданнями комісії буде: координація дій органів виконавчої влади у питанні узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до РФ по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

узагальнення правової позиції;

аналіз стану дотримання прав і свобод громадян на окупованих територій;

підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідних питаннях;

підготовка консолідованої претензії до Росії. Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

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