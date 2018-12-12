Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд створив комісію з питань підготовки консолідованої претензії до Росії за агресію проти України

Відповідне рішення прийнято в ході засідання уряду
Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.
Уряд створив комісію з питань підготовки консолідованої претензії до Росії за агресію проти України Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду, інформує 112.ua.

Головою комісії призначено віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, заступниками будуть заступники міністрів з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та Міністерства закордонних справ.

Відповідно до положення, основними завданнями комісії буде:

  • координація дій органів виконавчої влади у питанні узагальнення правової позиції держави щодо відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації і підготовки консолідованої претензії України до РФ по реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;
  • узагальнення правової позиції;
  • аналіз стану дотримання прав і свобод громадян на окупованих територій;
  • підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідних питаннях;
  • підготовка консолідованої претензії до Росії.

Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2018 12:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.