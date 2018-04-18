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Уряд створив комісію з розслідування ДТП у Кривому Розі

Головою комісії призначено заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка
Кабінет міністрів України створив урядову комісію з розслідування ДТП у Кривому Розі, в результаті якої загинули 9 осіб.
Уряд створив комісію з розслідування ДТП у Кривому Розі Фото: unn.com.ua

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 18 квітня, передає "РБК-Україна". Згідно з розпорядженням, урядова комісія створюється для розслідування обставин і причин аварії.

Головою урядової комісії призначено заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка. Окрім того, туди входять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, місцевої влади та інших відомств.

Звіт про свою роботу комісія повинна надати до 23 травня.

Голова комісії має право змінювати її склад в разі необхідності, залучати до роботи працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

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18 04 2018 15:17
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