Уряд Угорщини запроваджує безкоштовні курси української мови у Береговому
Курси будуть безкоштовними, а сам проект має на меті зменшення напруги у стосунках між країнами, розповів на зустрічі з журналістами на Закарпатті представник угорського уряду, уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, повідомляє "Європейська правда".
"З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття", – розповів Грежа.
Курси діятимуть на базі Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Навчання має стартувати на початку 2019 року.
Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.
Також, угорський уряд вирішив фінансово підтримати угорських викладачів на Закарпатті.
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