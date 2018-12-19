Уряд Угорщини запроваджує безкоштовні курси української мови у Береговому

Сам проект має на меті зменшення напруги у стосунках між країнами

Уряд Угорщини започаткує у Береговому на Закарпатті курсів української мови.

Курси будуть безкоштовними, а сам проект має на меті зменшення напруги у стосунках між країнами, розповів на зустрічі з журналістами на Закарпатті представник угорського уряду, уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття", – розповів Грежа.

Курси діятимуть на базі Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Навчання має стартувати на початку 2019 року.