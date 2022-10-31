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Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2023 до другого читання

Ольга
Матарикіна
Документ затверджено з урахуванням пропозицій нардепів.
Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2023 до другого читання Фото: з вільних джерел
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Тelegram.
 
"Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", – зазначив Шмигаль.
 
За його словами, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонується збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.
 
Прем'єр-міністр зауважив, що видатки передбачені на рівні 2,6 трлн грн. "Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", – зауважив глава уряду.
 
Шмигаль наголосив, що пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним.
 
"Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", – підкреслив прем'єр.
 
За його словами, дефіцит держбюджету наступного року становитиме понад 20% ВВП. "Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", – зазначив Денис Шмигаль.
 
Як повідомлялося, 7 жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт Державного бюджету України на 2023 рік.
 
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31 10 2022 19:58
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