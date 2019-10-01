Уряд ухвалив список додаткових вихідних на 2019 рік

На українців чекає три робочі суботи та цілі канікули на Великдень

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив перенесення робочих днів у 2019 році.

Згідно з розпорядженням уряду, цього року в українців буде три робочих суботи, інформує DT.ua.

Зокрема для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2019 році рекомендується для працівників з п'ятиденним робочим тижнем з вихідними в суботу та неділю перенести робочі дні з:

вівторка 30 квітня на суботу 11 травня (понеділок 29 квітня - вихідний через відзначення Великодня у неділю 28 квітня);

понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;

вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

Таким чином цього року в українців буде кілька блоків вихідних:

три дні у березні на Міжнародний жіночий день — 8-10 березня;

п'ять днів на Великдень, який співпадає із травневими святами — 27-29 квітня, 30 квітня - 1 травня;

один день до Дня перемоги — 9 травня;

три дні на Трійцю — 15-17 червня;

три дні на День Конституції — 28-30 червня;

три дні на День незалежності — 24-26 серпня;

три дні на День захисника України — 12-14 жовтня;

один день на католицьке Різдво — 25 грудня;

чотири дні на Новий рік — 29 грудня - 1 січня.

Водночас спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

Також, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо після тривалих свят виникає перевтома і складно повернутися до роботи. На думку голови МОЗ, симптоми втоми не варто недооцінювати.