Уряд України пропонує скасувати ДПА школярів у 2023 році

Прийнятий документ передбачає звільнення випускників 11 класу в Україні від проходження державної підсумкової атестації у разі, якщо вони закінчують повне загальне середнє навчання у 2022/2023 році.

Кабінет Міністрів проголосував сьогодні за проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року". Про це у себе в телеграмі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами проєкт закону про скасування ДПА буде подано до парламенту.

Прийнятий документ передбачає звільнення випускників 11 класу в Україні від проходження державної підсумкової атестації у разі, якщо вони закінчують повне загальне середнє навчання у 2022/2023 році.

Прийом до установ вищої та професійної вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який діяв цього року через повномасштабне російське вторгнення, збережеться і наступного року.