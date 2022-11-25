Уряд України пропонує скасувати ДПА школярів у 2023 році
Кабінет Міністрів проголосував сьогодні за проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року". Про це у себе в телеграмі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами проєкт закону про скасування ДПА буде подано до парламенту.
Прийнятий документ передбачає звільнення випускників 11 класу в Україні від проходження державної підсумкової атестації у разі, якщо вони закінчують повне загальне середнє навчання у 2022/2023 році.
Прийом до установ вищої та професійної вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який діяв цього року через повномасштабне російське вторгнення, збережеться і наступного року.
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