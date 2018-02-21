БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд України розпочав консультації з потенційними партнерами з управління газотранспортною системою (ГТС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд України розпочав консультації з потенційними партнерами в управлінні ГТС
Розпочали консультації з першими сімома міжнародними компаніями
Фото: dt.ua
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Розпочали консультації з першими сімома міжнародними компаніями, які проявили інтерес до спільного управління ГТС України. Протягом двох днів заслухаємо тих, хто висловив готовність підставити плече Україні та в подальшому гарантувати енергетичну безпеку нашій країні та Європі", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.
Як повідомлялося, заявки від інтересантів приймаються до 1 березня 2018 року.
Нагадаємо, українські підприємства в січні 2018 року імпортували газ за середньою ціною 7,784 тис. Грн, або $272,9 за тисячу куб. м.
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