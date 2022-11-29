RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд України залучив від продажу ОВДП 187,5 млрд гривень – НБУ

Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних). Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував дохідність за всіма доларовими облігаціями
Уряд України залучив від продажу ОВДП 187,5 млрд гривень – НБУ Фото: minfin.com.ua

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд залучив до бюджету 187,5 млрд гривень в еквіваленті від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляє прес-служба Національного банку.

З квітня по серпень (включно), у жовтні та з початку листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним. Зокрема, за підсумками чотирьох тижнів листопада воно становило мінус 14 374,1 млн гривень. У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних). Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував  дохідність за всіма доларовими облігаціями (максимальна дохідність – 4,5% річних). Водночас ставки за військовими облігаціями, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 2,5% річних.

Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд:

- залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 124 923,8 млн гривень, 1 445,9 млн доларів та 468,4 млн євро;

- направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 198 955,2 млн гривень, 2 090,2 млн доларів та 168 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів як і раніше сконцентрований у банках.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 1 299,3 млн гривень та 9 млн доларів.

Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2022 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Перемога Китаю в Україні. США нервово укладає угоду із Китаєм через голови європейських союзників України – Едвард Лукас

Перемога Китаю в Україні. США нервово укладає угоду із Китаєм через голови європейських союзників України – Едвард Лукас

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.