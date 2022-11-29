Уряд України залучив від продажу ОВДП 187,5 млрд гривень – НБУ

Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних). Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував дохідність за всіма доларовими облігаціями

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд залучив до бюджету 187,5 млрд гривень в еквіваленті від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляє прес-служба Національного банку.

З квітня по серпень (включно), у жовтні та з початку листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним. Зокрема, за підсумками чотирьох тижнів листопада воно становило мінус 14 374,1 млн гривень. У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних). Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищував дохідність за всіма доларовими облігаціями (максимальна дохідність – 4,5% річних). Водночас ставки за військовими облігаціями, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 2,5% річних.

Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд:

- залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 124 923,8 млн гривень, 1 445,9 млн доларів та 468,4 млн євро;

- направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 198 955,2 млн гривень, 2 090,2 млн доларів та 168 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів як і раніше сконцентрований у банках.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 1 299,3 млн гривень та 9 млн доларів.

Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.