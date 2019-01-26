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Уряд Венесуели відкинув вимоги Європи про нові вибори президента

"Уряд Венесуели відкидає вимоги європейських країн про термінове оголошення нових президентських виборів"
Уряд Венесуели відкинув вимоги європейських країн оголосити нові президентські вибори в країні протягом восьми днів.
Уряд Венесуели відкинув вимоги Європи про нові вибори президента Фото з вільних джерел

"Уряд Венесуели відкидає вимоги європейських країн про термінове оголошення нових президентських виборів", - повідомляє АР.

Зокрема, глава правлячої партії Діосдадо Кабелло заявив, що лідери на кшталт прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повинні "двічі подумати, перш ніж читати Венесуелі лекції з демократії".

Додамо, що під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

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26 01 2019 20:59
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