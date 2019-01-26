Уряд Венесуели відкинув вимоги Європи про нові вибори президента

Уряд Венесуели відкинув вимоги європейських країн оголосити нові президентські вибори в країні протягом восьми днів.

"Уряд Венесуели відкидає вимоги європейських країн про термінове оголошення нових президентських виборів", - повідомляє АР.

Зокрема, глава правлячої партії Діосдадо Кабелло заявив, що лідери на кшталт прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повинні "двічі подумати, перш ніж читати Венесуелі лекції з демократії".

Додамо, що під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.