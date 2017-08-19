Кабмін відкрив спеціальний діапазон для впровадження 4G
“Відкриття діапазону 1800 МГц для впровадження радіотехнології 4G дозволить стимулювати розвиток вітчизняної сфери телекомунікацій, цифрової економіки, сприятиме підвищенню інвестиційного клімату України”, - повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що вже до кінця поточного року передбачається проведення тендеру на видачу 4G-ліцензій. Очікувані надходження до державного бюджету складатимуть щонайменше 3,975 млрд грн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
Виступаючи з доповіддю перед членами уряду, голова Нацкомісії з питань зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський розповів, що стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн. Вартість ліцензій у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, у діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.
Крім того, планують, що покупці виплатять близько 25% початкової вартості частот операторам-донорам. У діапазоні 2600 МГц зараз діє оператор "ММДС-Україна", що належить СКМ Ріната Ахметова. В діапазоні 1800 МГц є три користувачі - українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone і lifecell), які поки що використовують ці частоти для сервісу GSM.
Зазначимо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.
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