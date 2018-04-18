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Уряд відмовився обмежувати імпорт бензину

Влада не прийматиме рішень по "монополізації, змові, або підвищенню цін на паливо"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що влада не збирається приймати рішень, які можуть створити монополію на ринку нафтопродуктів і спровокувати зростання цін на бензин і дизельне паливо.
Уряд відмовився обмежувати імпорт бензину Фото: ukrinform.ua

"Знову починається турбулентність з точки зору "віщунів", які говорять, що будуть прийняті якісь рішення, які ведуть до підвищення цін на паливо. Хочу запевнити всіх українських громадян: не буде прийнято жодного рішення комісії по торгівлі або уряду, яке могло б привести до монополізації, змови, або підвищення цін на паливо", - заявив Гройсман під час вступного слова перед засіданням уряду.

Він додав, що спроби створити штучну монополію на ринку палива є неприпустимими.

"Вважаю, що всі ці спроби зі штучного створення монополії абсолютно неприпустимі і підкреслюю, що всі рішення уряду будуть чесними і в інтересах українських громадян", - додав Гройсман.

За його словами, Україні необхідно залучати інвестиції частка модернізації існуючих НПЗ, а ще краще - будівництва нових потужностей, щоб конкурувати з імпортним ресурсом.

"Питання на розгляді у першого віце-прем'єр-міністра, він чітко розуміє проблематику і забезпечить все, що необхідно при підтримці уряду, щоб не допустити прийняття рішень, що можуть викликати проблеми для українських водіїв", - підсумував глава уряду.

Нагадаємо, раніше "Укртатнафта" зажадала ввести квоти на безмитний імпорт бензинів і ДП з 1 травня. На думку "Укртатнафти", введення квот дозволить подолати залежність України від поставок з РФ, підвищити завантаження вітчизняних нафтопереробних заводів.

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18 04 2018 12:13
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