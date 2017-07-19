Уряд відмовився підвищувати ціну на газ

Фінансовий план НАК "Нафтогаз", у якому пропонувалося збільшити тарифи, ухвалили під час засідання уряду з суттєвою поправкою

Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, яке було закладено у фінплані "Нафтогазу".

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 19 липня, пише "Економічна правда".

Фінансовий план НАК "Нафтогаз", у якому пропонувалося збільшити тарифи, ухвалили під час засідання уряду з суттєвою поправкою.

"Є пропозиція, коли ми затверджуємо цей план "Нафтогазу", разом з Мінекономіки, Міненерговугілля і Мінфіном скоригувати показники дохідної частини фінансового плану на 2017 рік відповідно до чинних цін на 1 квітня 2017 року", - цитує видання віце-прем'єра Степана Кубіва.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.