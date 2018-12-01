Уряд відмовився від запланованих реформ Фіскальної служби та митниці

Кабінет Міністрів скасував минулорічні постанови про реформування і реорганізацію податкових і митних органів, ініційованих Міністерством фінансів.

На засіданні в четвер, 11 січня, було прийнято рішення щодо скасування постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової та митної політики, а також постанову про реорганізацію територіальних органів Державної фіскальної служби, - повідомляє "Дзеркало тижня".

Скасовані постанови були прийняті 29 березня і 19 липня минулого року. Вони передбачали створення Міжрегіональної митниці та Міжрегіонального головного управління ДФС. Обласні митниці та енергетичну митницю планували реорганізувати шляхом приєднання до Міжрегіональної митниці.

Об'єднані державні податкові інспекції повинні були бути приєднані до головних управлінь ДФС в областях, а останні, своєю чергою, разом з Офісом великих платників податків - включені до складу Міжрегіонального головного управління ДФС.

В. о. голови ДФС Мирослав Продан, а також парламентський комітет із питань податкової та митної політики розкритикували ці ініціативи Міністерства фінансів, назвавши їх реалізацію неможливою.

У Мінфіні, своєю чергою, зв'язали критику постанов з небажанням керівництва ДФС реально реформувати відомство.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що ДФС буде реформована за прикладом Національної поліції.