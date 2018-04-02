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Уряд виділить 11 млрд грн на будівництво дитсадків, ПТУ та закладів фізвиховання

А також на ремонт медичних закладів
У 2018 році уряд виділить 11 млрд гривень на розвиток регіонів.
Уряд виділить 11 млрд грн на будівництво дитсадків, ПТУ та закладів фізвиховання Фото: з вільних джерел

Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, ці кошти підуть на спорудження нових дитячих садочків, ПТУ, спортивні об'єкти, а також на ремонт медичних закладів.

"1. Будувати дитячі садочки. До 2020 року 100% доступність дітей до дитсадків.

2. Розвивати заклади професійно-технічної освіти. Ми маємо підготувати для підприємств професійні кадри.

3. Будувати заклади фізвиховання та спорту. У 2018 році 10% грошей фонду регіонального розвитку підуть на спортивні об’єкти.

4. Модернізувати відділеня швидкої допомоги, лікарень. Створити хороші умови для людей в лікарнях: нормальна палата, душ, туалет, білизна.

5. Будувати критичну інфраструктуру. Ми заклали основу, щоб місцева влада створювала умови для нових виробництв", - розставив пріоритети прем'єр.

При цьому він наголосив, що уряд нікому не дозвлить "халтурити” за кошти держбюджету".

Нагадаємо, у 2018 році органи місцевого самоврядування в Україні планують створити 34,9 тис місць у дошкільних навчальних закладах.

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04 02 2018 17:19
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