Уряд виділить 11 млрд грн на будівництво дитсадків, ПТУ та закладів фізвиховання
Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
За його словами, ці кошти підуть на спорудження нових дитячих садочків, ПТУ, спортивні об'єкти, а також на ремонт медичних закладів.
"1. Будувати дитячі садочки. До 2020 року 100% доступність дітей до дитсадків.
2. Розвивати заклади професійно-технічної освіти. Ми маємо підготувати для підприємств професійні кадри.
3. Будувати заклади фізвиховання та спорту. У 2018 році 10% грошей фонду регіонального розвитку підуть на спортивні об’єкти.
4. Модернізувати відділеня швидкої допомоги, лікарень. Створити хороші умови для людей в лікарнях: нормальна палата, душ, туалет, білизна.
5. Будувати критичну інфраструктуру. Ми заклали основу, щоб місцева влада створювала умови для нових виробництв", - розставив пріоритети прем'єр.
При цьому він наголосив, що уряд нікому не дозвлить "халтурити” за кошти держбюджету".
Нагадаємо, у 2018 році органи місцевого самоврядування в Україні планують створити 34,9 тис місць у дошкільних навчальних закладах.
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