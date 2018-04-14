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Уряд виділить 75 мільйонів гривень на розвиток парку "Софіївка"

Гроші підуть на реалізацію кількох проектів
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів знайшов можливість допомогти дендрологічному парку "Софіївка".
Уряд виділить 75 мільйонів гривень на розвиток парку "Софіївка" Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Національний дендрологічний парк "Софіївка". Місце, в якому хоча б раз у житті побував ледве не кожен українець. Цього року ми знайшли можливість допомогти парку – виділили 75 млн грн на реалізацію одразу декількох проектів", – розказав прем'єр-міністр.

За словами Гройсмана, незабаром у парку з'явиться японський сад, українська садиба, водоспад зі штучним озером.

"Так само профінансуємо встановлення пам'ятників та скульптур і будівництво необхідних інженерних мереж. Все це дозволить не тільки оновити парк, а й внести його до Списку світової спадщини ЮНЕСКО", – переконаний прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в найближчі 5 років на ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 млрд грн.

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14 04 2018 20:45
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