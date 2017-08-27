Уряд виділить мільярд гривень для початкової школи, – Гройсман
Про це повідомляє "Урядовий портал".
"Ми виділимо 1 млрд грн на модернізацію навчального процесу в початковій школі", – сказав глава уряду.
Йдеться передусім про матеріально-технічне оснащення класів, які мають стати додатковим інструментом для вчителів та взірцем нових підходів в освіті маленьких українців.
Також Володимир Гройсман підтвердив, що до проекту бюджету на 2018 рік уряд закладає 25% підвищення зарплат вчителів.
"Ми маємо забезпечити подальше підвищення зарплати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення – в рамках 25%", – сказав прем’єр-міністр.
Глава уряду підкреслив, що до 1 вересня на місцевому рівні мають бути вирішені всі питання щодо підготовки шкіл до навчального року та до опалювального сезону.
"Соціальна сфера повинна бути готова до 1вересня. Особлива увага – підготовці житлового фонду, дошкільних установ, шкіл, лікарень", – зазначив Володимир Гройсман і додав, що кошти на проведення всіх робіт на місцях є, і використовувати їх треба максимально ефективно.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує закласти в державний бюджет на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів.
Кабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.
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