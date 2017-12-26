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Уряд виділив 11 млн грн на допомогу сім'ям загиблих і поранених учасників АТО

Одноразову допомогу виплатять шести сім'ям загиблих військових
Кабінет міністрів України виділив близько 10,7 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 6 загиблих військових, і 23-м які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО).
Уряд виділив 11 млн грн на допомогу сім Фото: korrespondent.net

Згідно з розпорядженням №965 від 20 грудня, кошти виділені Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету. Мінсоцполітики доручено до 27 грудня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів, інформує "Інтерфакс України".

Таким чином, членам сімей 6 загиблих буде виплачено сумарно 4 млн 343 тис. грн (допомога виплачується в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних на дату загибелі); а одержали інвалідність, залежно від групи інвалідності: I група – 1 особа – 421 тис. грн (250 прожиткових мінімумів для працездатних), II група – 6 осіб – 1 млн 894 тис. грн (200 мінімумів), III група – 16 осіб – 4млн 40,3 тис. грн (150 прожиткових мінімумів).

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26 12 2017 13:30
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