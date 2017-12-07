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Уряд виділив Львівській ОДА 50 млн грн на полігони

Львівська обладміністрація повинна надати звіт про використання цих коштів до 28 грудня
Кабінет міністрів України виділив Львівській обласній державній адміністрації 50 млн гривень на облаштування полігонів для твердих побутових відходів (ТПВ).
Уряд виділив Львівській ОДА 50 млн грн на полігони Львів. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду, інформують "Українські Новини".

Львівська обладміністрація повинна надати звіт про використання цих коштів до 28 грудня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.

Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

 

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12 07 2017 21:18
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