Уряд виділив Львівській ОДА 50 млн грн на полігони
Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду, інформують "Українські Новини".
Львівська обладміністрація повинна надати звіт про використання цих коштів до 28 грудня.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.
Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.
Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.
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