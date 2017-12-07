Уряд виділив Львівській ОДА 50 млн грн на полігони Львівська обладміністрація повинна надати звіт про використання цих коштів до 28 грудня

Кабінет міністрів України виділив Львівській обласній державній адміністрації 50 млн гривень на облаштування полігонів для твердих побутових відходів (ТПВ).

Львів. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

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