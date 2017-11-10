CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів додатково виділив 200 млн грн на програму реставрації Маріїнського палацу в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив додатково 200 млн грн на реставрацію Маріїнського палацу
Першу чергу будівництва об'єкту планується ввести в експлуатацію 1 січня 2018 року
Фото: relax.ua
Відповідну постанову прийняв Кабмін на засіданні 11 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з пояснювальною запискою до проекту відповідної постанови, виділені кошти підуть, зокрема, на комплекс реставраційних робіт в залах палацу.
Першу чергу будівництва об'єкту планується ввести в експлуатацію 1 січня 2018 року.
У той же час Кабінет міністрів України виділив всього 100 млн гривень на підвищення рівня захищеності складів боєприпасів.
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11 10 2017 13:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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