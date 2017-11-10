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Уряд виділив додатково 200 млн грн на реставрацію Маріїнського палацу

Першу чергу будівництва об'єкту планується ввести в експлуатацію 1 січня 2018 року
Кабінет міністрів додатково виділив 200 млн грн на програму реставрації Маріїнського палацу в Києві.
Уряд виділив додатково 200 млн грн на реставрацію Маріїнського палацу Фото: relax.ua

Відповідну постанову прийняв Кабмін на засіданні 11 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту відповідної постанови, виділені кошти підуть, зокрема, на комплекс реставраційних робіт в залах палацу.

Першу чергу будівництва об'єкту планується ввести в експлуатацію 1 січня 2018 року.

У той же час Кабінет міністрів України виділив всього 100 млн гривень на підвищення рівня захищеності складів боєприпасів.

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11 10 2017 13:39
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