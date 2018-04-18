Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд виділив додатково 500 млн гривень на підтримку українського кіно

Обсяг виділених на кінематографію коштів зростає щорічно
Уряд прийняв рішення про надання додаткових 500 млн гривень на виробництво кінопродукції в Україні.
Уряд виділив додатково 500 млн гривень на підтримку українського кіно Фото:inform-ua.info

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів у середу, повідомляє УНН.

"Українське кіно стає світовим трендом. Сьогодні ми приймемо рішення про надання додаткових 500 млн грн підтримки на виробництво кінопродукції в Україні", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання.

За словами міністра культури Євгена Нищука, який представив відповідне рішення, обсяг виділених на кінематографію коштів з держбюджету зростає щорічно. У 2018 році ця сума становить 1 млрд гривень, при тому що у 2014 році було виділено 25 млн гривень, у 2017 році - 500 млн гривень.

Нагадаємо, 23 березня 2017 Верховна Рада прийняла Закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні", згідно з яким іноземним продакшн повертається частина бюджету їх проектів, які вони знімають в Україні. Втім, незважаючи на те, що закон вже діє, поки що повністю не вдається запустити його роботу: спочатку Держкіно має підготувати відповідні документи, а Мінкульт - сформувати експертну раду.

Крім того, на tax rebates не вистачає грошей, виділених цього року на кіно з бюджету: як відомо, 1 млрд грн був розділений між Держкіно та Міністерством культури.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2018 13:00
ТЕГИ: кіно, Кабмін
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.