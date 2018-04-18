Уряд виділив додатково 500 млн гривень на підтримку українського кіно
Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів у середу, повідомляє УНН.
"Українське кіно стає світовим трендом. Сьогодні ми приймемо рішення про надання додаткових 500 млн грн підтримки на виробництво кінопродукції в Україні", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання.
За словами міністра культури Євгена Нищука, який представив відповідне рішення, обсяг виділених на кінематографію коштів з держбюджету зростає щорічно. У 2018 році ця сума становить 1 млрд гривень, при тому що у 2014 році було виділено 25 млн гривень, у 2017 році - 500 млн гривень.
Нагадаємо, 23 березня 2017 Верховна Рада прийняла Закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні", згідно з яким іноземним продакшн повертається частина бюджету їх проектів, які вони знімають в Україні. Втім, незважаючи на те, що закон вже діє, поки що повністю не вдається запустити його роботу: спочатку Держкіно має підготувати відповідні документи, а Мінкульт - сформувати експертну раду.
Крім того, на tax rebates не вистачає грошей, виділених цього року на кіно з бюджету: як відомо, 1 млрд грн був розділений між Держкіно та Міністерством культури.
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