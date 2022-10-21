CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів затвердив механізм переведення студентів на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти. Згідно з рішенням уряду, до кінця року на покриття витрат виділено 363 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив кошти для студентів з окупованих територій: їх переведуть на "бюджет"
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Порядок поширюється на заклади фахової передвищої та вищої освіти державної та приватної форм власності, які здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.
Можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:
- особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції;
- особи, які виїхали з таких територій;
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій і їхні діти;
- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.
Як подати заяву
Для переведення на державне здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, мають звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчаються. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення.
Також, студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки України.
Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.
Нагадаємо, що раніше уряд спростив вступ до вишів для українців з тимчасово окупованих територій.
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21 10 2022 16:20 МЕДІА
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