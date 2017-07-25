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Уряд вирішив ліквідувати ДК "Антонов"

Ліквідаційну комісію очолив заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко
Кабінет міністрів України доручив Мінекономрозвитку ліквідувати держконцерн "Антонов".
Уряд вирішив ліквідувати ДК "Антонов" Фото: wartime.org.ua

Про це йдеться в постанові №546 від 19 липня 2017 року на сайті Кабміну.


Скріншот постанови

Ліквідаційну комісію очолив заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко. Кабмін зобов'язав його забезпечити заходи, пов'язані з ліквідацією концерну і подачею вимог кредиторів в двомісячний термін.

Протягом трьох місяців він також зобов'язаний подати Кабміну ліквідаційний баланс концерну.

До складу держконцерну "Антонов" входили ДП "Антонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Завод 410 Цивільної Авіації. В даний час всі компанії входять також до складу держконцерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, у квітні Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) знайшло інвесторів готових фінансувати проекти заводу.

Згодом Президент України Петро Порошенко розповів, що Україна зацікавлена у використанні Мальтійського хабу для авіаційної галузі та проникнення української сільськогосподарської та іншої продукції до Північної Африки.

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