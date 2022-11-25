ПОЛІТИКА НОВИНИУряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд заборонив експорт паливної деревини - Шмигаль
Фото: lesovod.org.ua
Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 25 листопада.
З 11 жовтня Україна призупинила експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Рішення було пов'язане із ракетними ударами РФ по критичній інфраструктурі України.
Також Кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені генератори, та інші важливі для проходження цього опалювального сезону товари.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 11 2022 18:20 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен
СТАТТІ