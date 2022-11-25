Уряд заборонив експорт паливної деревини - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення.

Фото: lesovod.org.ua

Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 25 листопада. З 11 жовтня Україна призупинила експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Рішення було пов'язане із ракетними ударами РФ по критичній інфраструктурі України. Також Кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені генератори, та інші важливі для проходження цього опалювального сезону товари.



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